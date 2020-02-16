الخليل - جنين 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة شبان فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين بينهم اسير محرر.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال اعتقل طالبًا على حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، فيما داهم الجيش الاحتلالي بلدة سعير شرق الخليل واقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقل محمد يونس كوازبة، كما اقتحم قرية بيت مرسم جنوب الخليل واعتقل رأفت عودة يوسف عمرو بعد أن عبث بمحتويات منزل ذويه.من جهة أخرى اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر براء رياض أبو عابد على حاجز عسكري وهو أسير محرر قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين.// انتهى //11:40ت م0053