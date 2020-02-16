الجزائر 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على المؤتمر السنوي الذي يجمع الحكومة مع محافظي المحافظات من أجل تمهيد خريطة الطريق لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على الصعيد المحلي والمناطقي.وأشارت إلى تأكيد وزارة الصحة الجزائرية سلامة المواطنين العائدين من الصين مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا وبأنهم سيغادرون الحجر الصحي خلال الساعات القادمة، مبرزةً بأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لأي طارئ على مستوى المراكز الحدودية.وتطرقت صحف الأحد إلى القضية الفلسطينية، موضحةً تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض بلاده رعاية الولايات المتحدة مسار المفاوضات مع إسرائيل، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك من أجل منع تلاشي حل الدولتين والتصدي لمشروع إسرائيل بضم غور الأردن ومناطق من الضفة الغربية.وتناولت مجريات مؤتمر ميونخ للأمن، مشيرةً إلى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول دور أعضاء حلف الأطلسي في ظل استمرار الأزمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.// انتهى //11:41ت م0054