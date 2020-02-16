الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظم قسم الإرشاد بالكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، اليوم، برنامج بعنوان " بوصلة النجاح"، بمشاركة "70" متدربة وخريجة، ويهدف إلى تعزيز أهمية التخطيط للفرد والمجتمع وبيان أثره الإيجابي على خريجات ومتدربات الكلية.واشتمل البرنامج الذي استهدف الخريجات والمتدربات، على مهارات التخطيط وأهميته، ومراحل النجاح التي يتطلبها الفرد، ومعايير التخطيط السليم وقواعده، إضافة إلى النظرة المستقبلية مع تحديد الواجهات المهنية للخريجات.وأكدت وكلية شؤون المتدربات بالكلية أسماء الناصر، على أهمية البرنامج في حث الخريجات على التخطيط الجيد والفعال بغرض تحقيق أهداف بعيدة أو قريبة المدى للوصول إلى الأهداف المرجوة.// انتهى //11:50ت م0055