الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسزرعت إدارة الحدائق والتشجير في بلدية محافظة القطيف، أكثر من 3400 شجرة وزهرة في مختلف مدارس المحافظة، بمشاركة عدد من الطلاب ومنسوبي إدارة التعليم، ضمن مبادرة "شرقية خضراء"، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية.وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، على أهمية الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي بالزراعة، والتشجير البيئي، وزراعة المسطحات الخضراء، وتعريف الطلبة على طرق زراعة الأشجار، ونشر ثقافة وسلوك المحافظة عليها، سواء في الحدائق أو الأماكن العامة، منوها بالتعاون بين البلدية والمدارس ومشاركة الطلاب في هذه المبادرة.// انتهى //11:53ت م0056