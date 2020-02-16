تبوك 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز ومثلت الجوف وأبو عرادة وظفير, سالت على أثرها الشعاب الصغيرة, كما شملت الأمطار مراكز فجر و الحوي و الهوج وضواحيها.كما هطلت أمس أمطار خفيفة على محافظة ضباء شملت مراكز أشواق وشغب ونابع داما, كما شملت الأمطار مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك شملت قرية رحيب وسمينة وجبل مختلص.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:53ت م0057