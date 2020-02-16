الرياض 22 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسعقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت ", أمس في الرياض, لقاء " ضيف منشآت"، والذي استعرض تجارب رواد الأعمال بمجال الاستثمار الريادي في الإعلام، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورواد الأعمال المهتمين في الاستثمار في المجال الإعلامي.وتناول اللقاء أبرز الاحتياجات والفرص الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الإعلامي، وكذلك أبرز الإمكانات المحفزة للاستثمار والمعوقات و الدور الإعلامي وآثاره على رواد الإعلام،،ويهدف اللقاء إلى بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، كذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.كما استعرض اللقاء أهمية المحتوى الإعلامي والحرص على أن يكون هادف ولا يحمل أي إساءة أو غير قانوني، بالإضافة إلى ضرورة اختيار المنصة المناسبة لتقديم هذا المحتوى وتحديد الجمهور المستهدف.يذكر أن " ضيف منشآت هي إحدى الفعاليات الرئيسة بمركز دعم المنشآت والتي تهدف إلى استضافة أصحاب المشاريع الناجحة ليحكوا عن قصة نجاحهم لمجموعة من رواد الأعمال والمهتمين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين من أصحاب الأفكار.// انتهى //11:56ت م0058