المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستنطلق الخميس القادم فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي التي ينظمها نادي الطيران السعودي بمشاركة محلية ودولية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في طريق المدينة تبوك "المندسة".وتهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران الرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، والنشء وهواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة بمشاركة عدد من الجهات، إضافة إلى التقاء الطيارين من المملكة ودول العالم ببعض لتبادل الخبرات.ودعا نادي الطيران السعودي جميع المهتمين بالرياضات والهوايات الجوية في المدينة المنورة وخارجها للحضور والاستمتاع بالفعالية.// انتهى //12:00ت م0060