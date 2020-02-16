أبهـا 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير غداً، مجموعة من المحاضرات والدروس في عددٍ جوامع ومساجد المنطقة.وتقام في مسجد "أم إسماعيل " بحي الهيام في أبها محاضرة بعنوان "النجاة في اتباع سبيل المؤمنين"، فيما تقام محاضرة في مسجد " البشري " بحي الوردتين في أبها تحت عنوان " غزوة تبوك "، وفي جامع الحسن البصري ببللحمر تقام محاضرة تحت عنوان "أثر القرآن في حياة المسلم"، فيما يقام درساً في جامع "الحميمة" ببيشة تحت عنوان " شرح كتاب رياض الصالحين للنووي "، ودرسا في جامع "صمخ" ببيشة، تحت عنوان "شرح كتاب تفسير ابن كثير".// انتهى //12:02ت م0061