الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قراراً بتكليف فلاح بن سلمان الخالدي محافظاً للقطيف.ورفع الخالدي، بهذه المناسبة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "أيدهما الله"، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية.وأكد الخالدي، أن هذا القرار سيكون دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، سائلًا المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر "حفظهم الله"، داعياً الله أن يوفقهم لكل ما فيه خير، ويديم نعمة الأمن والاستقرار .// انتهى//12:49ت م0080