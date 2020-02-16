الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيرأس صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بعد غدٍ الثلاثاء، اجتماع مجلس المنطقة الثاني عشر من دور الانعقاد السابع، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة.وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة المكلف المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس سيناقش المشروعات التنموية المعتمدة للمنطقة الشرقية ومحافظاتها، ضمن موازنة العام المالي الحالي 1441-1442هـ، والمواضيع التي درستها اللجان التابعة للمجلس، وما خرجت به من توصيات لمناقشتها واعتمادها.// انتهى //12:50ت م0081