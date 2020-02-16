نجران 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ـ حفظهما الله ـ لرؤساء المحاكم والقضاة والقادة العسكريين، ومديري الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة شرورة، سائلا الله للجميع التوفيق والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تجاه المواطن الكريم.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم محافظة شرورة، حيث كان في استقباله بمطار المحافظة محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، وعدد من القادة العسكريين، ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة.ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بما تعيشه المملكة من أمن واستقرار وخير، بفضل الله سبحانه، ثم بما يسخّره ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لرفعة الوطن العزيز، وتعزيز النماء والرخاء في أرجائه، وصون أمنه، وراحة المواطن والمقيم على أرضه.وأعرب سموه عن فخر القيادة ـ أدام الله عزها ـ بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية بمحافظة شرورة، متطلعًا لمواصلة العطاء بكل صدق وأمانة وإخلاص، وصولاً إلى سمو الطموحات الكريمة من ولاة الأمر.// انتهى //12:52ت م0084