الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية فهد بن حسين السديري .ونوه سموه بما توليه حكومة المملكة منذ نشأتها لتطوير قطاع الكهرباء، باعتبارها خدمة أساسية، وسعيها المستمر لتوفير خدمة كهربائية منتظمة وشاملة لمختلف المناطق والمحافظات والمدن، وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله- اللذين حرصا على الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة في المملكة، عبر رؤية المملكة 2030، و التي تستهدف توفير مصادر للطاقة البديلة والنظيفة، وإلى ترشيد الاستهلاك، و الاستفادة المثلى من أصول الشركات الرئيسة عبر تنويع الخدمات .وبين سموه أن المشروعات التي تنفذها الشركة في المنطقة، و خططها للتوسع و زيادة الطاقة الإنتاجية سيسهم بمشيئة الله في رفع كفاءة و قدرة محطات الإنتاج و التحويل في المنطقة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمة، مؤكداً أهمية العمل على تطوير ابتكارات و خدمات تواكب التقدم التقني الذي يشهده العالم في تقديم الخدمات الكهربائية، والحرص على التواصل الفعال مع مختلف شرائح المشتركين، و الاستجابة للبلاغات حول الخدمة و المرافق الكهربائية، مع أهمية مواصلة العمل لتفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية في أعمال الشركة، و الإسهام الفاعل في تحقيق مفهوم جودة الحياة، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.واطلع سموه خلال اللقاء على نبذة عن المشروعات التي تنفذها الشركة في المنطقة الشرقية، شملت محطات زيادة القدرة الإنتاجية، ومحطات التحويل، بالإضافة إلى توسيع شبكات التوزيع، ومشروع العدادات الذكية، وغيرها من مشروعات الشركة في المنطقة.من جانبه أعرب وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي عن شكره و تقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تنظيم و تطوير قطاع الكهرباء، و تطوير مصادر الطاقة البديلة، وفق ما رسمته رؤية المملكة الطموحة، مؤكداً حرص وزارة الطاقة على تحقيق المستهدفات المناطة بها، و رفع كفاءة قطاع الكهرباء.بدوره عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس فهد السديري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لمشروعات الشركة، و متابعته لشؤونها في المنطقة، و تحفيزه للشركة و منسوبيها لبذل المزيد، و مواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة - حفظها الله- لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تمثل أهمية لعمليات الشركة، نظراً لوجود عدد من المشروعات الكهربائية و مشروعات الشركات التابعة، ومن ضمنها شبكة الربط الخليجي الكهربائي، معرباً عن شكره باسمه وباسم منسوبي الشركة على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية و محفزة لبذل المزيد .// انتهى //13:04ت م0087