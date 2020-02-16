نجران 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن زيارته محافظة شرورة، واستقباله المشايخ وعموم الأهالي، تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس احتياجات الأهالي بالمنطقة ومحافظاتها، والعمل على تحقيق تطلعاتهم.جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مقر محافظة شرورة، اليوم، مشايخ ونواب القبائل، وعموم الأهالي، بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، إذ بيّن سموه أن جميع أجهزة الدولة والمسؤولين والموظفين، بما فيهم أمير المنطقة، ما وجدوا هنا إلا لخدمة المواطن.// انتهى //13:13ت م0089