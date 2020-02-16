نجران 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في محافظة شرورة اليوم، المستفيدين من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان، بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس مانع بن محـمد الصقور.وأكد سموه أن تسليم الدفعة الجديدة من المستفيدين في المحافظة، يجسد حرص القيادة - أيدها االله - على تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ويعكس العمل الدؤوب لوزارة الإسكان في تحقيق ما تصبو إليه القيادة تجاه المواطن، معربًا عن أمنياته للمواطنين المستفيدين أن يكون منزلهم منزلاً مباركًا، تُبنى فيه أسرة صالحة للوطن والمواطن إن شاء الله.وشهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز توقيع اتفاقية إطارية بين فرع وزارة الإسكان وجمعية طموح لرعاية الأيتام بالمحافظة، في مجال دعم مشاريع الإسكان، إضافة إلى تكريم المؤسسات المجتمعية المشاركة في برامج الوزارة، وهي جمعية البر الخيرية بشرورة، وبالوديعة، والمستودع الخيري بشرورة.وكرّم سموه في الختام مدير فرع الوزارة بالمنطقة، على ما تحقق من إنجازات خلال عام 2019م، معربًا عن شكره له ولمنسوبي فرع الوزارة على تميزهم، متطلعًا لمواصلة هذه الجهود.// انتهى //13:26ت م0091