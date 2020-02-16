الكويت 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام إلى 7ر35 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6173 نقطة بنسبة 58ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر209 ملايين سهم جرت من خلال 6665 صفقة نقدية بقيمة 8ر27 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر9 نِقَاط ليصل إلى مستوى 3ر4835 نقطة بنسبة 2ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 2ر168 مليون سهم جرت عبر 4022 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6849 نقطة بنسبة 71ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر41 مليون سهم جرت عبر 2643 صفقة بقيمة 5ر22 مليون دينار.// انتهى //13:27ت م0092