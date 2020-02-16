أبها22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستنظم وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد، بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بمحايل عسير غداً، اللقاء الأول من برنامج "صناعة الوعي ".وأوضح نائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بكليات البنين وفروع الجامعة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن اللقاء الذي يتحدث خلاله عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، سيقام على مسرح الكلية بمحايل، تحت عنوان "القوة الناعمة في ظل الإعلام الرقمي"، مشيراً إلى أن الدكتور الشهري سيتناول مفهوم القوة الناعمة وأهميته، والإعلام الرقمي ودوره في تأصيل المواطنة من خلال القوة الناعمة.// انتهى //13:35ت م0094