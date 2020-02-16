مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (10) مواقع بالمنطقة, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظتي الكامل، وميسان، ومركز قيا , ومستشفى القوات المسلحة بمحافظة الطائف لمدة يومين لكل موقع، ومحافظة أضم لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في مركز مدركة لمدة أسبوع.ويوم الاثنين تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال في مقر الخطوط السعودية بمحافظة جدة لمدة يوم واحد.وتواصل الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء عملها بتقديم الخدمة للرجال في جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة يومين.وتقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مركز ثول لمدة يوم واحد ، فيما تختتم الوحدة المتنقلة مهام عملها يوم الخميس بتقديم خدماتها للنساء في محافظة بحرة لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".مما يذكر، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //14:43ت م0127