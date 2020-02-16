القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم، اربعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة بالقرب من باب الأسباط بعد الاعتداء عليهم بالضرب في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وسيدة وذلك أثناء تواجدهم قرب باب الأسباط، (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك) واعتدت عليهم بالضرب المبرح.// انتهى //14:45ت م0128