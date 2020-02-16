بغداد 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعًا بنسبة 0.62 %, متوقفا عند 458.35 نقطة.وشهدا جلسة التداول انخفاض أسهم 6 شركات, فيما ارتفعت أسهم 7 اخرى, وحافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3,319,837,551 سهما, بقيمة 2,410,913,051 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 306 صفقات, شملت 28 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //14:45ت م0129