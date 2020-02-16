الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، مبادرة "شرقية خضراء"، بمشاركة حرس الحدود والهلال الأحمر والشرطة والمرور والقطاع الخاص، وتفاعل ما يقارب 1000 شخص من جميع الأعمار من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة والأهالي، والمتطوعين وهواة السيارات المعدلة والدرجات النارية وغيرهم.وتضمنت المبادرة -التي جاءت بمناسبة زراعة 300 ألف شجرة في كافة مدن المنطقة- فعاليات ترفيهية تثقيفية وفعاليات تشجير، إضافة إلى معرض الصور والفرق الشعبية، بهدف تثقيف أفراد المجتمع بأهمية زراعة الأشجار والأزهار، سواء داخل المنازل أو الأماكن العامة، وتجميل المدن، والحد من التلوث البيئي والبصري، إضافة إلى رسم ورفع "تيفو" كبير لشعار الحملة.ونوه وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، بتفاعل الجميع مع فعاليات مبادرة "شرقية خضراء" مما يؤكد نجاحها والجدوى من أهدافها العامة، مؤكداً اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.وأكد المهندس مغربل، حرص أمانة المنطقة الشرقية على مواصلة المبادرة لنشر ثقافة التشجير وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، إضافة إلى زيادة المشهد الحضري ورفع المستوى التثقيفي والتوعوي بأهمية المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن المبادرة أبصرت النور في الأول من سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف زراعة نصف مليون شتلة من أشجار الظل في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.// انتهى//14:46ت م0131