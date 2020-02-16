الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستفتتح إدارة تعليم الكبار بمحافظة الأحساء "بنات" بحضور المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي غداً معرض "نتاج تعلم 2" ، وذلك بمناسبة اختتام المرحلة الثانية لمراكز (لأحياء المتعلمة) ، حيث يتزامن مع مناسبة العقد العربي لمحو الأمية التابع لإدارة تعليم الكبار (بنات) في مقر المعرض الطلابي .وأوضحت مديرة تعليم الكبار فاطمة الخميس أن المعرض يهدف إلى تدريب المترددات من عمر 15 إلى 60 سنة على المهارات الحياتية و المهنية و التوعوية بحيث تصل المتدربة إلى الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية التي تؤهلها إلى سوق العمل .ويستهدف المعرض طالبات المدارس في قطاعي الهفوف والمبرز و القرى الشرقية و الشمالية و مدارس تعليم الكبار .ويشارك في المعرض عدد من مراكز الأحياء المتعلمة البالغة (6) مدارس تعليم الكبار ، جيث يشتمل على 8 أركان تحتوي على إنتاج المتدربات و ركن التصوير ، وركن الخياطة ، وركن الطباعة ، وركن الأركت ، وركن فن التجميل ، وركن الكروشيه ، وركن استخدام الوسائل التعليمية في مدارس تعليم الكبار .// انتهى //14:47ت م0132