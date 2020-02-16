ثقافي / معرض "نتاج تعلم 2" يفتتح غداً أبوابه بمناسبة العقد العربي لمحو الأمية بتعليم الأحساء
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
تفتتح إدارة تعليم الكبار بمحافظة الأحساء "بنات" بحضور المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي غداً معرض "نتاج تعلم 2" ، وذلك بمناسبة اختتام المرحلة الثانية لمراكز (لأحياء المتعلمة) ، حيث يتزامن مع مناسبة العقد العربي لمحو الأمية التابع لإدارة تعليم الكبار (بنات) في مقر المعرض الطلابي .
وأوضحت مديرة تعليم الكبار فاطمة الخميس أن المعرض يهدف إلى تدريب المترددات من عمر 15 إلى 60 سنة على المهارات الحياتية و المهنية و التوعوية بحيث تصل المتدربة إلى الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية التي تؤهلها إلى سوق العمل .
ويستهدف المعرض طالبات المدارس في قطاعي الهفوف والمبرز و القرى الشرقية و الشمالية و مدارس تعليم الكبار .
ويشارك في المعرض عدد من مراكز الأحياء المتعلمة البالغة (6) مدارس تعليم الكبار ، جيث يشتمل على 8 أركان تحتوي على إنتاج المتدربات و ركن التصوير ، وركن الخياطة ، وركن الطباعة ، وركن الأركت ، وركن فن التجميل ، وركن الكروشيه ، وركن استخدام الوسائل التعليمية في مدارس تعليم الكبار .
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