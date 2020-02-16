منطقة المدينة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 10 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , ومبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية التاسعة والثلاثين للبنات بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد.وتقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز وادي الفرع لمدة ثلاثة أيام وفي مقر مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لمدة يومين , فيما تقدم خدماتها للنساء في مركز وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لمدة ثلاثة أيام , وفي مقر مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لمدة يومين وفي الثانوية التاسعة والأربعون للبنات بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد.ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للنساء في ثانوية أم المؤمنين رمله بنت سفيان للبنات لمدة يوم واحد .وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء زيارتها بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لمدة يومين , وللنساء في الثانوية الرابعة عشر للبنات لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".مما يذكر، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //14:47ت م0133