جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسالتقى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني في مقر الجامعة اليوم, وفداً من وزارة الحرس الوطني.وعبّر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية عن امتنانه وشكره لسمو وزير الحرس الوطني لثقته في إمكانيات الجامعة، واصفًا الشراكة بين وزارة الحرس الوطني وجامعة الملك عبدالعزيز بـ "الاستراتيجية"، مؤكدًا على توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لتسخير الإمكانيات والبنى التحتية التي تتمتع بها الجامعة في مجالات التعليم وأدواته المتطورة والخبرات المكتسبة كافة لخدمة وزارة الحرس الوطني ومنسوبيها.من جانبه، شكر رئيس وفد وزارة الحرس الوطني المقدم عبدالإله التخيفي, الجهود المبذولة التي تقدمها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، في سبيل نشر أنماط من التعليم المتطورة والمواكبة لمستجدات العصر.يُذكر أن برنامج زيارة وفد الحرس الوطني يمتد لنهاية الأسبوع الجاري, وخصص اليوم الأحد للقاء مع عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي، ووكلاء العمادة، للتعرف على خطة وزارة الحرس الوطني للتحول نحو التعلم والتدريب الإلكتروني.وتضمنت الزيارة جولة للوفد في مرافق العمادة للتعرف على إمكانياتها، وعقد ورشة العمل الأولى بعنوان "البنية التحتية والمعايير الخاصة بتفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني".فيما ستقام غدًا ورشة العمل الثانية بعنوان "التعرف على نظام إدارة التعلم الإلكتروني والمحتوى التعليمي"، وجلسة نقاش عن "تحديد الاحتياجات", فيما يشمل جدول برنامج الزيارة ليوم غد ورشة عمل بعنوان " تصميم وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي".كما تُعقد يوم الأربعاء ورشتي عمل الأولى بعنوان "إدارة الفصول الافتراضية والتعليم عن بعد"، والأخرى عن "التقييم والاختبارات الإلكترونية" , ويُختتم برنامج الزيارة يوم الخميس بتخصيص مناقشة نطاق العمل بين وزارة العمل الحرس الوطني والجامعة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.// انتهى //14:53ت م0135