عمّان 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ارتفاع حصة إعادة توطين اللاجئين إلى بلد ثالث من 5300 بداية العام الماضي إلى 5952 في نهاية العام نفسه.وقالت في بيان صحفي أنه ولغاية شهر نوفمبر الماضي تم تقديم 5270 طلبا لإعادة التوطين أي ما يقدر بنحو 88 % من الحصة.وأوضحت أن توطين اللاجئين تم في نحو 15 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، نيوزلندا، بريطانيا، إيرلندا الشمالية، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج، فرنسا، هولندا، سويسرا، رومانيا، إسبانيا، كندا، والسويد.وأكدت المفوضية، استمرارها في إيجاد حلول للمساهمة في توسعة فرص إعادة التوطين في دول أخرى إلى جانب حث الدول المستضيفة على زيادة الكوتا المخصصة لإعادة التوطين، وذلك عن طريق برامج إعادة التوطين عبر برامج التعليم، ولم شمل العائلات والتشغيل.// انتهى //14:53ت م0137