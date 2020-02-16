الدمام 22جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي خلال لقائهما اليوم، أبرز أوجه التعاون بين الجانبين، فيما جرى عرض مخرجات الأمانة واستعداداتها في ما يسهم في نمو الخدمات البلدية من أعمال الكهرباء والإنارة، ويخدم المستفيدين.وأكد معالي أمين الشرقية، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات بما يخدم مصلحة المستفيدين، مشيرًا الى أن الأمانة وكافة البلديات تدعم وتساهم وتسعى إلى تسخير كافة الإمكانيات لما يساهم في تعزيز البنية التحتية وتعزيز الخدمات البلدية، حتى يحقق الأهداف التي تصبو أمانة المنطقة الشرقية إلى تحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، منوهًا معاليه بالجهود التي تبذلها شركة الكهرباء السعودية لكافة المستفيدين من خدمات الطاقة.وشهد اللقاء حضور مدير إدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس رائد الشنيبر، ومعالي الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية فهد بن حسين السديري، ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس خالد القنون، ورئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام المُلا، ووكيل الأمين المساعد المهندس مازن بخرجي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد الصفيان.// انتهى //15:01ت م0140