الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، وأعضاء اللجنة.ونوه سموه خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من اهتمام لتمكين وتطوير القطاع الخاص، ليكون مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن ذلك تطوير قطاع المقاولات، في ظل المشروعات الطموحةالتي رسمتها الرؤية، مؤكداً أن القطاع موعود بمشروعات نوعية، في القطاعات الصناعية ومشروعات بنية تحتية، وغيرها من المشروعات التي تهدفلجعل المملكة وجهة استثمار ومقصد للسياحة، بالإضافة إلى مشروعات الاسكان والمياه وغيرها.واطلع سموه على تقرير عن منتدى المقاولات ٢٠١٩، الذي نظمته اللجنة متمنياً للجنة وأعضائها التوفيق.من جهته عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، علىما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكداً حرصه وأعضاء لجنة المقاولات على مواصلة العمل لتطوير القطاع، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية المملكة.// انتهى //15:42ت م0153