الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة الـ 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 6:30 من مساء الخميس المقبل 20 / 2 / 2020م، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الـ 3:50 عصراً من اليوم نفسه.وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناء على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيس.// انتهى //15:51ت م0156