الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساختتمت أمس فعاليات البطولة المفتوحة الثانية للتنس الشاطئية لفئة الرجال، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، واستمرت ثلاثة أيام على شاطئ الفناتير في مدينة الجبيل الصناعية .وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي أن البطولة هدفت من خلال إقامتها نشر لعبة التنس الشاطئية لأفراد المجتمع والبحث عن اللاعبين الممارسين لتلك اللعبة وتعميم نشرها في مختلف مناطق المملكة الشاطئية ، مؤكدا أن الاتحاد السعودي للتنس يسعى لإعداد منتخب يمثل المملكة في لعبة التنس الشاطئية، وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات.وشهدت فعاليات البطولة مشاركة نحو 26 لاعباً من عدة دول مختلفة، حيث تم تكريم اللاعبين الفائزين، والحكم العام للبطولة، واللجان المنظمة .// انتهى//15:52ت م0157