الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأكد مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم المنطقة الشرقية حاتم الغامدي ، حرصهم على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات السديدة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خصوصاً فيما يتعلق بالدفع من عجلة خطة التحول الوطني 2020م والأهداف العامة للتعليم في تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، والتي تصب في نهاية المطاف بالدفع من مصلحة أبنائنا الطلبة، وذلك بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج "المعلم الرقمي"، والذي أطلقته وزارة التعليم بهدف خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، وإكسابه المهارات اللازمة للقرن الـ 21 وكذلك دعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.وأوضح الغامدي خلال تقديمه اليوم، برنامج " المعلم الرقمي "، الذي يقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، أن البرنامج يستهدف مائة معلم ومعلمة ممثلين لتعليم المنطقة الشرقية ويقام بالتزامن في أكثر من قاعة تدريب لقطاعي البنين والبنات بالدمام والظهران .وبين أن البرنامج يعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما يجمع بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بعد، يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي قائم على معايير محددة، كما يساعد برنامج " المعلم الرقمي" المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعلم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية لإشراك الطلاب في تعلم حقيقي ونشط ودعم التعلم الذاتي بين أوساط الطلبة.// انتهى //15:57ت م0159