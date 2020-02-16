الجبيل 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسزار مدير عام التسويات الودية في المملكة سليمان التويجري, مكتب العمل بمحافظة الجبيل، والتقى مدير المكتب مطلق القحطاني ومدير التسوية حسن هنبوبه، بحضور مدير مكتب الخبر منصور آل بن علي، وذلك للاطلاع على الجهود التي تقوم بها التسوية الودية بالجبيل.وأثنى التويجري على نسب الصلح العالية مقارنة بمجموع القضايا بمكتب الجبيل، مؤكدًا أن العمل مستمر على رفع مؤشر نسبة الصلح ، وتقليل نسبة تدفق القضايا للمحاكم العمالية ، وتقليص رفع القضايا المقدمة بنسبة ٢٠%، والاستفادة من التقنية والنظام الإلكتروني للعمل على الدعاوى من خلال نظام ودي.كما قام التويجري بزيارة لقسم شؤون المرأة والتقى موظفات التسوية الودية واطلع على سير العمل، مشيدا بجهود الموظفات المبذولة في تحقيق نسب الصلح المطلوبة.// انتهى //16:16ت م0161