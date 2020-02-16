الخرطوم 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مرتفعًا عند 16733.279 نقطة.ومقارنة بتداول الخميس فقد شهد اليوم ارتفاع حجم التداول من 7,233,399جنيهًا، إلى 8,373,989 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 16% ، وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 14,041 ورقة، إلى 16,260 ورقة مالية، بنسبة ارتفاع بلغت 16% ، وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 32 صفقة إلى 30 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 6.00 %.// انتهى //16:30ت م0162