بريدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الربيش, ورؤساء مجالس إدارات جمعيات تحفيظ القرآن بمحافظات المنطقة, بحضور المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.وثمن سموه خلال الاستقبال ما تقدمه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من أعمال وجهود لحفظة القرآن بين أبناء المنطقة, مبيناً أن الاهتمام بكتاب الله منهج هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها, حيث تمثل ذلك الاهتمام والحرص عبر إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, وتعزيز وإنشاء ودعم جمعيات تحفيظ القرآن وإقامة المسابقات الدولية والمحلية لحفظه.وقال: "إنه شرف لنا في هذه البلاد الطاهرة خدمة دستورنا العظيم القرآن الكريم ودعم طباعته وجمعيات تحفيظه وتوزيعه على المسلمين بجميع اللغات وتشجيع وإبراز المتميزين بحفظه وتلاوته".وحث الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الجميع على إبراز كل حافظٍ وحافظة لكتاب الله من خلال تكريمهم وتشجيعهم, مشيرًا إلى أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها خدام لكتاب الله, وكل فرد بهذه البلاد يعتز ويتشرف بأن كتاب الله هو دستوره التي تستمد قيادته منه أحكامها وحدودها لإقامة الشرع, سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد.فيما قدم رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، وتعزيز حفظه بين أبناء المنطقة, مشيرين إلى أن كل ما يتم بذله من جهود حثيثة تستلهم من دعم القيادة -أيدها الله- لتعزيز حفظ القرآن الكريم وتدبره.// انتهى //16:34ت م0165