الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً اليوم الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعتين الثانية والرابعة في الرياض.وتم خلال الاجتماع الذي عقد في فندق ماريوت "مقر اللجنة المنظمة", عرض لائحة التنظيمات ونظام التأهل , إذ يتأهل منتخبان من كل مجموعة وفق نظام عدد النقاط الأكثر ومن ثم فارق الأهداف فيما ستكون الأدوار الإقصائية دون أشواط إضافية والذهاب مباشرة لركلات الترجيح.وعرضت المنتخبات المشاركة في المجموعتين الأولى والثانية الألوان والأطقم التي ستخوض بها المباريات في الجولة الأولى , وفي نهاية الاجتماع قدم منسوبي المنتخبات جزيل الشكر للاتحاد العربي على إتاحة النقل المباشر للقنوات الحكومية التابعة للدول المشاركة بالمجان.ويشارك في البطولة ضمن المجموعتين الثانية والرابعة منتخبات ( المغرب و البحرين, ومدغشقر , جيبوتي ) , و ( السودان , ليبيا , الإمارات , السنغال ).// انتهى //16:34ت م0166