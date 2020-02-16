طرابلس 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأعلن المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا ، بدر الدين النجار، وصول المرضى الليبيين الموفدين للعلاج في الصين إلى دولة تونس، تجنبًا للعدوى بوباء كورونا المستجد.وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، بناء على التواصل مع السفارة الليبية في الصين، تمت استشارة المجلس بخصوص تسعة مرضى ليبيين موفدين لإجراء جراحة زراعة أعضاء بالصين.وأضاف أنه جرى إبلاغ السفارة بضرورة إخراج المرضى من الصين وترحيلهم إلى ليبيا بناء على قرار اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أن عمليات زراعة الأعضاء تؤدي إلى انخفاض مناعة الجسم مما يسهل الإصابة بالفيروس، وبالفعل نقلوا إلى تونس عن طريق الإمارات.ونوه إلى أن الطلاب الليبيين الثلاثة الذين جرى نقلهم من مدينة ووهان الصينية، الموجودين الآن في دولة الجزائر بخير وغير مصابين بالفيروس.وكان مركز مكافحة الأمراض قد أعلن عدم تسجيل حالات اشتباه بـكورونا في كامل التراب الليبي، وفق بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.// انتهى //16:35ت م0167