طريف 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم ، أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية، شملت عدداً من الشوارع داخل حي اليرموك.ووجه سموه ، أمين المنطقة المهندس شمام الشمري بأهمية رفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب والعملومعالجة التشوه البصري وتعزيز العمل الخدمي والبلدي، مؤكداً أهمية إزالة المعوقات ومعالجة جميع السلبيات على وجه السرعة وتصحيح الملاحظات على مستوى النظافة، وضعف صيانة الشوارع، والرقي بمستوى الخدمات البلدية.كما شدد سموه على ضرورة تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، وتهيئة البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة والسعي جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم.// انتهى //17:23ت م0197