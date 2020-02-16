جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دورته الأولى في الثاني عشر من شهر مارس المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي ”شمس المعارف“, إلى جانب مشاركته في المسابقة الرئيسية للمهرجان, للفوز بجوائز اليُسر.وتدور أحداث الفيلم الذي يُخرجه فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، في العام 2010 حول ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت, متناولاً جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.ونوه مدير المهرجان محمود صبّاغ بهذا الفيلم الذي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية.// انتهى //17:30ت م0199