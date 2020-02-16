الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيلتقي منتخب المغرب مع شقيقه البحريني غدًا في الـ 45 : 2 مساء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما في مدينة الرياض .وقال المدير الفني لمنتخب المغرب جواو أرسوسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي يسبق المباراة، إنه يسعى لبناء فريق جديد للمنافسة على البطولات القارية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعبين يحتاجون مثل هذه البطولات المميزة.وأضاف أنه يسعى لبناء فريق جديد للمنافسة على البطولات القارية ، كما أن اللاعبين يحتاجون مثل هذه البطولات المميزة، لكنه يثق في قدرات لاعبيه لتحقيق نتيجة ايجابية .وأكد مدرب المغرب أهمية تحقيق الفوز في بداية البطولة , موضحاً أن منتخب البحرين فريق قوي ومنظم ويقدم مستويات جيدة على مستوي الفئات السنية .من جهته قال لاعب منتخب المغرب أشرف غريب : إن مواجهة المنتخب البحريني ستكون صعبة نظرا لأنها تأتي في افتتاح البطولة ، مؤكدا أن المغرب سيدخل اللقاء ساعياً للفوز بنتيجة تسهل الأمور في باقي مباريات المجموعة .من جهته قدم مدرب منتخب البحرين إسماعيل اكرامي شكره للقائمين على الاتحاد العربي لكرة القدم على إقامة مثل هذه البطولات التي تستهدف الفئات السنية التي ستسهم بتطوير امكانياتهم الفنية .وأضاف : المباراة ستكون قوية وأمام خصم قوي كالمغرب ، مشيرا إلى أنه سيدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز لمواصلة المشوار نحو البطولة .وأكد لاعب المنتخب البحرين سالم حسن أنهم جاهزين لمواجهة المغرب وعاقدين العزم على تحقيق الفوز .// انتهى //17:35ت م0200