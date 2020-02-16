طريف 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مركز الشرقي للرعاية الصحية الأولية بمحافظة طريف .واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة .مبديا سموه ملاحظته بعدم مناسبة موقع المستوصف ، وعدم تهيئته بالشكل المناسب .موجها سموه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي بمعالجة جميع السلبيات بالسرعة الممكنة .وشدد سموه على أهمية استثمار فرص التحسين للمزيد من التميز بالخدمات الصحية في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //17:38ت م0201