الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيحتفل نادي الرياض الأدبي مساء الأربعاء المقبل، باليوم العالمي للقصة بثلاث فعاليات نوعية ومتجددة، تشمل حوارا عن المشهد القصصي في المملكة مع القاص والباحث خالد اليوسف، إضافة لأمسية قصصية للقاصين ماجد عاطف ونزار الحاج علي وآمنه الذروي وفاطمة الدوسري، يعقبها استعراض عن سير ونماذج لكتاب قصة راحلون يقدمها هاني الحجي .وبين رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أن هذا الاحتفال الكبير، يأتي تقديرًا لهذا الفن الأدبي والجنس الإبداعي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، في دعم وتشجيع كل الفنون الإبداعية، مشيراً إلى أن الفعاليات ستكون متنوعة وحيوية تعطي كل المهتمين والمهتمات فرصة التبادل المعرفي بشكل مباشرة مع نخبة من القاصين والقاصات.// انتهى //17:40ت م0203