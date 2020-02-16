القاهرة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر696 مليار جنية، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 88ر0% ليبلغ مستوى 4ر13737 نقطة، وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نسبة 1 % لينهي التعاملات عند مستوى 84ر1253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 89ر0 % ليبلغ مستوى 79ر1371 نقطة.// انتهى //17:49ت م0204