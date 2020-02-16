القاهرة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيرته البلغارية إيكاترينا زاهرييفا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوزيرة البلغارية استمعت للرؤية المصرية حول العديد من الملفات وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.// انتهى //17:50ت م0205