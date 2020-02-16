الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسوصل معالي رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان جمعة بيكوف استانبيك ارتيسبيكوفيتش إلى الرياض اليوم وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة.وسيلتقي معالي رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان خلال الزيارة بمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعدد من المسؤولين في المملكة ،حيث سيتم البحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكان في استقبال معاليه في مطار الملك خالد الدولي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القرغيزية عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى وعضو مجلس الشورى العضو المرافق لمعالي الرئيس جمال بن سداد الفاخري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، والقائم بالأعمال في سفارة جمهوريةقرغيزستان لدى المملكة تورغانبايف تولوغون، وعدد من المسؤولين.// انتهى //17:51ت م0207