بريدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستُشارك الجمعية الخيرية أبناء بريدة لرعاية الأيتام في ‏"مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة " في نسختها الرابعة ، الحدث الأكبر لرعاية الأيتام في المملكة، والتي يتزامن معه الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، وذلك خلال الفترة من 16-20 فبراير 2020م، بمشاركة أكثر من ١٥٠ متدرباً من أكثر من ٣١ جمعية أيتام في المملكة، بتنظيم من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء».ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات بين العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة وتسويق المبادرات المجتمعية على المؤسسات المانحة، وعرض أفضل الممارسات التي تقوم بها جمعيات الأيتام بالمملكة في مجال رعاية وتأهيل الأيتام بشكل عام، ومبادرات «تمكين الشباب» بشكل خاص، كما يهدف إلى تصميم مبادرات مجتمعية نوعية تساهم في تأهيل وتمكين الأيتام، إضافة إلى الإثراء المعرفي في مجالات الحوكمة والتخطيط ومنظومة الاستدامة المالية، وكذلك التسويق والأتصال المؤسسي، إضافة إلى مهارات تصميم البرامج المجتمعية، وكذلك قياس الأثر الاجتماعي للمبادرات، كما تحظى هذه النسخة بتدريب القيادات النسائية في قطاع جمعيات الأيتام بالمملكة من خلال مشاركة ٣٠ قيادية من هذه الجمعيات.وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن محمد البليهي، بأن مشاركة الجمعية جاءت للأطلاع على تجارب وخبرات الآخرين في الجمعيات المماثلة من أجل الأستفادة منها في بناء برامج نوعية تخدم وتمكن أبناء الجمعية ، كما تم إعداد أربعة مشاريع لعرضها على المؤسسات المانحة هي : مشروع جائزة التميز للأيتام، ومشروع تمهير وتمكين الأيتام، ومشروع أكاديمية طموح للفتيات اليتيمات، ومشروع ساعد لصيانة وترميم منازل الأيتام ،كما تسعى الجمعية من خلال هذه المشاركة إلى تطوير العاملين فيها عن طريق حضور الدورات التدريبية وورش العمل المصاحبة للمبادرة.// انتهى //17:53ت م0209