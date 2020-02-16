المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظم ملتقى تكافل الاجتماعي التابع لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة , لقاءه الدوري الأول في موسمه الثاني تحت عنوان " تجربتي في العمل الخيري" لرئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي .وأكد المهندس حنفي أن الالتزام بالتخصص هو طريق النجاح لكل جمعية خيرية وهو التوجه الذي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيداً بتجربة " تكافل " في هذا المجال , مبيناً أنها تجربة رائدة ومثال حي حيث أسهم نجاحها في زيادة الإقبال على خدماتها وبرامجها حيث ترعى الجمعية نحو 13 ألف يتيم ويتيمة في منطقة المدينة المنورة.وأضاف أن من مقومات النجاح للجمعيات استقطاب الكفاءات والمبدعين، فالإنسان هو المحور الأساس لأي عمل ناجح، وكذلك عمل استطلاعات وابحاث يقوم عليها متخصصين لمعرفة أنجح السبل لتحقيق أهداف الجمعية سواء في المجال التقني أو الإداري وغيرها.وفي ختام الملتقى دار نقاش بين الضيف والحضور من قيادات ومنسوبي الجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة حول تطوير العمل الخيري ، وأبرز التجارب والخبرات التي يحملها ضيف الملتقى حول المواضيع والقضايا التي تواجه الجمعيات الخيرية.من جهته عبر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبدالمحسن الحربي عن شكره للضيف الكريم، مشيداً بالتجربة الثرية التي يحملها، مقدماً له درعا تذكاريا وشهادة وقف نخلة باسمه ضمن مشروع أوقف نخلة لأيتامنا الذي تنفذه الجمعية.// انتهى //17:53ت م0210