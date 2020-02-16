القاهرة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستأهل فريق "إف سي مصر" إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد السلام، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 للمسابقة.وبتلك النتيجة، صعد فريق "إف سي مصر" إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك أمام سموحة.// انتهى //18:23ت م0221