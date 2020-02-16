الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيلتقي منتخب جيبوتي مع نظيره مدغشقر غدا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما على ملعب نادي الرياض في مدينة الرياض .وأوضح مدرب منتخب جيبوتي جوليان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة غدا مع منتخب مدغشقر أن البطولة تعد أحدى أهم محطات الاعدادية لهذا الجيل الشاب الذي نعقد عليه آمال كبيرة بحكم وجود أقوى المنتخبات في البطولة، مبيناً أنه طالب اللاعبين على أهمية التركيز لتحقيق نقاط المباراة .وأكد لاعب منتخب جيبوتي كانديد عبدالعزيز أنهم جاهزين فنياً للمباراة الهامة أمام مدغشقر و سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الثلاث نقاط .من جهته قدم مدرب مدغشقر مانكيلي شكره للاتحاد العربي على حسن الاهتمام والاستقبال ، مشيرا إلى أن فريقه بحاجة ماسة للمشاركة في هذه البطولة المهمة والقوية من أجل صقل وتطوير اللاعبين .وأضاف سندخل البطولة من أجل المنافسة رغم صعوبتها, ولدينا مباراة مهمة وقوية مع منتخب جيبوتي سنحاول الخروج بنتيجة ايجابية .من جهته بين لاعب منتخب مدغشقر الليسكو أن المباراة تعد صعبه والمنافسة أصعب على البطولة ، مؤكداً أن المباريات الافتتاحية تحتاج إلى الكثير من التركيز .// انتهى //18:25ت م0222