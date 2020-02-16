نجران 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، حفل سباق الهجن بميدان شرورة، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان شرورة الشتوي.وأطلق سموه في البداية شارة البدء لاستعراض مسيرة جمع الهجن في تكوين القوافل الحربية قديمًا، وهو ما يعرف بالجيش، ثم أعلن سموه انطلاقة الشوط الأول لسباق الهجن، الذي خصص لفئة الحقائق بكار، ومسافته ثلاثة كيلو مترات، حصل فيه على المركز الأول، المالك مسلم بن الوارد الصيعري، والثاني المالك صالح بن فرج اليامي، والثالث حسن بن حمد اليامي.تلا ذلك تقديم عرض لفعالية الصقور للتعرف على مهارة تدريب الصقر على كيفية الصيد.ثم أذنَ سمو أمير المنطقة بانطلاق الشوط الثاني لسباق الهجن. الذي خصص للقعدان فئة الحقائق، ومسافته ثلاثة كيلو مترات، حصد فيه المركز الأول المالك أحمد بن علي البريكي، والثاني مسلم بن الوارد الصيعري، وجاء المالك جابر بن هادي العامر في المركز الثالث، حيث تنوعت الجوائز بين سيارات وجوائز نقدية.ونوه رئيس ميدان الهجن بشرورة، سليمان بن رميدان الصيعري، بما تحظى به رياضة الهجن من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في كافة المناطق، ومنها منطقة نجران، الذي أسهم في المحافظة على هذه الرياضة التراثية الأصيلة لأبناء المملكة، معربًا باسمه، ونيابة عن ملاك الهجن، عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة، على تحفيزه الدائم لإحياء التراث الوطني، مؤكدًا أن حضوره ورعايته سباق وفعاليات الهجن اليوم أعظم دلالة على عنايته باهتمامات أهالي المحافظة، وصون سمة من السمات الثقافية الشعبية بالوطن.وشهد الميدان فعالية "محالب الأبل" التي نُظمت ضمن مهرجان شرورة الشتوي، شارك بها أكثر من ١٠٠ ناقة، حيث تسلم الخمسة الأوائل الفائزين جوائزهم من سمو أمير المنطقة.وفي ختام الحفل كرم الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال بالمنطقة الداعمين لسباق الهجن بالمحافظة، كما تسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من رئيس وأعضاء ميدان شرورة بهذه المناسبة.//انتهى//18:38ت م0224