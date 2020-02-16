الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيشارك تعليم الأحساء في الحملة الوطنية التوعوية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء تحت شعار "تعداد السعودية 2020م.وأكد مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، على الدور الاستراتيجي للمشروع الوطني " تعداد السعودية 2020م " في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها لراسمي السياسات وصناع القرار في جميع القطاعات الحكومية، إلى جانب أهمية الاستفادة من الوسائل الاتصالية والتوعوية لدى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس في التوعية بأهمية هذا المشروع الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه.//انتهى//18:57ت م0225