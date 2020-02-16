عام/ تعليم الأحساء يشارك في حملة تعداد السعودية 2020م
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
يشارك تعليم الأحساء في الحملة الوطنية التوعوية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء تحت شعار "تعداد السعودية 2020م.
وأكد مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، على الدور الاستراتيجي للمشروع الوطني " تعداد السعودية 2020م " في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها لراسمي السياسات وصناع القرار في جميع القطاعات الحكومية، إلى جانب أهمية الاستفادة من الوسائل الاتصالية والتوعوية لدى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس في التوعية بأهمية هذا المشروع الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه.
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18:57ت م
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