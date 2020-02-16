امستردام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسعزز فريق أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على فالفيك بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 23 من الدوري الهولندي لكرة القدم .ورفع أياكس رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد فالفيك عند 12 نقطة في المركز الأخير.وفاز فريق جرونينجين على سبارتا روتردام بهدفين مقابل هدف ، وفيتيسه أرنهيم على هيرينفين بأربعة اهداف مقابل هدفين .// انتهى //19:20ت م0230