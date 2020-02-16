رياضي / أياكس يفوز بثلاثية على فالفيك ويعزز صدارته للدوري الهولندي
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
امستردام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
عزز فريق أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على فالفيك بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 23 من الدوري الهولندي لكرة القدم .
ورفع أياكس رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد فالفيك عند 12 نقطة في المركز الأخير.
وفاز فريق جرونينجين على سبارتا روتردام بهدفين مقابل هدف ، وفيتيسه أرنهيم على هيرينفين بأربعة اهداف مقابل هدفين .
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19:20ت م
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