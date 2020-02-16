الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسافتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ونائب الرئيس للعناية بالعملاء بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن محمد البيشي اليوم، المعرض التوعوي (قطرة) بمقر المديرية العامة للجوازات في الرياض, الذي ينفذه البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه والإدارة العامة للعلاقات والإعلام بمديرية الجوازات.ويهدف البرنامج لتوعية منسوبي الجوازات بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وتغيير سلوكيات استخدامها، وتقليل استهلاك الفرد من المياه، والتعريف بمفهوم الترشيد لتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.حضر الحفل نائب مدير عام الجوازات، والمساعدون ومديرو الإدارات وعدد من منسوبي المديرية.// انتهى //19:23ت م0231