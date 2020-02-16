عام / اللواء اليحيى يفتتح معرض "قطرة" بمديرية الجوازات في الرياض
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ونائب الرئيس للعناية بالعملاء بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن محمد البيشي اليوم، المعرض التوعوي (قطرة) بمقر المديرية العامة للجوازات في الرياض, الذي ينفذه البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه والإدارة العامة للعلاقات والإعلام بمديرية الجوازات.
ويهدف البرنامج لتوعية منسوبي الجوازات بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وتغيير سلوكيات استخدامها، وتقليل استهلاك الفرد من المياه، والتعريف بمفهوم الترشيد لتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.
حضر الحفل نائب مدير عام الجوازات، والمساعدون ومديرو الإدارات وعدد من منسوبي المديرية.
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19:23ت م
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